Les épreuves externes reculent dans le calendrier scolaire: voici quand aura lieu le prochain CEB

L’esprit des nouveaux rythmes scolaires est de consacrer le plus de temps possible aux apprentissages.

Le nouveau calendrier scolaire commence à accoucher de changements concrets pour la prochaine année scolaire, qui s’ouvrira le dernier lundi d’août pour l’enseignement obligatoire, soit le 29. Elle consistera en une alternance de périodes de six à huit semaines de cours avec des congés qui dureront chaque fois deux semaines (du 24 octobre au 4 novembre 2022, du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023, du 20 février 2023 au 3 mars 2023 et du 1er au 12 mai 2023). L’année s’achèvera le premier vendredi de juillet, soit le 7 juillet 2023.

Autre axe de cette réforme des rythmes : la volonté est de consacrer le plus de temps possible aux apprentissages. Ce souhait se marque clairement dans le calendrier des épreuves externes certificatives de 2022-2023 qui a été envoyé ce mercredi aux écoles.

Jugez-en plutôt : le prochain CEB (le certificat d’études de base, en fin de 6e primaire) sera organisé les 26, 27, 29 et 30 juin. Et les résultats seront communiqués aux écoles le lundi 3 juillet. Des dates auxquelles de nombreuses familles ont plutôt l’habitude de commencer à préparer leurs valises… À titre de comparaison, cette épreuve a eu lieu cette année du 16 au 21 juin.

Le CE1D (le certificat d’études du premier degré secondaire, en fin de 2e secondaire) est annoncé du 23 au 28 juin 2023. Les élèves viennent de le passer du 14 au 21 juin 2022.

Enfin, le CESS (le certificat d’études secondaires supérieures, en fin de 6e secondaire) est planifié les 23 et 26 juin 2023. Sa dernière édition s’est tenue les 16 et 17 juin derniers.

Maximum trois jours blancs et d’évaluations par an

Par ailleurs, on peut rappeler que la réforme prévoit aussi d’autres changements concernant la fin de l’année. Ces modifications interviendront de façon progressive en tenant compte de l’entrée en vigueur du nouveau tronc commun. Elles seront effectives en 1e et 2e primaires dès l’année prochaine, en 3e et 4e en 2023-2024, puis une année à la fois jusqu’en 3e secondaire en 2028-2029, et dans les dernières années secondaires en 2029-2030.

Le nombre de jours blancs et consacrés aux évaluations est revu à la baisse. Aujourd’hui, en primaire, les cours peuvent être suspendus pour organiser des épreuves d’évaluation, leur correction et les délibérations, pendant cinq jours au maximum sur l’année de la 1e à la 4e, et pendant dix jours sur l’année en 5e et en 6e. On passera à trois jours par an maximum pour tous, CEB non compris.

En secondaire, aujourd’hui, les cours peuvent être suspendus pour la même raison pendant 18 jours au maximum sur l’année au degré inférieur, et pendant 27 jours au maximum sur l’année au degré supérieur. Ces quotas seront rabaissés à respectivement 12 et 18 jours par an.