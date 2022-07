Nombre d’étudiants entrés dans le supérieur après deux "années Covid" galèrent: "On observe certaines lacunes dans les matières de base"

Romain, 19 ans, 1re année en sciences de la motricité à l’ULB. L’étudiant qui sortait d’une exigeante section de maths fortes en secondaire, sans avoir rencontré de problème jusque-là, a à peine validé 30 crédits (l’ensemble des cours en compte 60). Il songe à se réorienter.

Mathilde, 19 ans aussi, 1re année en sciences vétérinaires à l’UCLouvain. L’étudiante, diplômée d’une rigoureuse option scientifique en secondaire, n’avait pas encore connu l’échec non plus. Ici, elle n’a réussi que deux cours, mais elle s’accroche. La jeune fille pense présenter plusieurs examens fin août, pour alléger sa 1re année, qu’elle recommencera à la rentrée.

L’année académique n’est pas terminée. Il est évidemment trop tôt pour en dresser le bilan dans l’enseignement supérieur, d’autant que la session organisée à la fin de l’été enregistre habituellement un taux de réussite plus élevé que les autres. Mais plusieurs observateurs confirment déjà ce qu’on craignait : l’année a été particulièrement difficile pour les jeunes qui ont entamé leurs études après avoir subi des confinements en 5e et 6e secondaires.

"Certaines lacunes dans les matières"

"Le taux de réussite des 60 crédits en juin est en net recul chez eux, rapporte Anne-Sophie Nyssen, vice-rectrice à l'enseignement et au bien-être à l'ULiège, dont elle deviendra la rectrice le 1er octobre. En 2018-2019, environ 25 % des nouveaux étudiants de 1re année validaient l'ensemble de leurs cours avant les vacances. On ne dépasse pas 12 % aujourd'hui. Même si on n'a pas encore tous les résultats, je pense qu'on restera dans cet ordre de grandeur." Elle ajoute : "On s'y attendait un peu : les enseignants avaient déjà fait remonter qu'ils observaient certaines lacunes dans les matières de base lors de la session de janvier. Des actions spécifiques ont été mises en place grâce au financement de l'aide à la réussite. Mais on doit combler deux années de manquements accumulés…"

Seules semblent échapper à ce constat les filières de sciences appliquées dont l'accès est conditionné à un examen d'entrée. "Même si, là aussi, les enseignants ont constaté des difficultés dans certains cours", précise toutefois la vice-rectrice.

"Une faible présence dans les auditoires"

Anne-Sophie Nyssen épingle deux problèmes principaux : d'une part, des lacunes dans les matières qui trouvent leur origine dans l'enseignement obligatoire (partiellement liées à la pénurie de certains enseignants) et, de l'autre, le manque de méthode de travail aggravé par les années Covid. "Il faut d'urgence redonner envie aux étudiants de venir sur les campus, d'assister aux cours, de fournir un travail régulier."

Même constat à l'UCLouvain. "On a remarqué cette année une faible présence dans les auditoires, confirme Isabelle Decoster, l'attachée de presse de l'université. En particulier en première année. Comme si l'enseignement suivi à distance pendant la crise sanitaire avait fait perdre conscience de l'importance de participer aux cours. " Et d'ajouter une autre tendance : "Pas mal d'étudiants ont reporté plusieurs examens en août pour alléger leurs sessions, par stratégie." On verra à la rentrée dans quelle mesure celle-ci a fonctionné.

Dans les deux universités, en tout cas, les équipes planchent sur les dispositifs qu'il faudra continuer à proposer, voire accentuer, l'année prochaine pour renverser la situation. "Après la session de janvier, les services de guidance ont mis en place des tests autodiagnostiques pour permettre aux étudiants qui le souhaitent de se situer dans leurs acquis et d'aller chercher de l'aide le cas échéant", explique encore la future rectrice de l'ULiège. En plus des groupes de travail et des séminaires de motivation, les services de guidance proposent un travail individualisé avec tout étudiant qui le désire. "Encore faut-il qu'ils viennent…" ajoute-t-elle.

"Remise à niveau pour tout le monde"

La faculté de sciences économiques, sociales, politiques et de communication (dite "Espo") de l'UCLouvain a, elle aussi, mis en place un suivi individualisé du parcours des étudiants de 1re année. Mais là, les acquis de tous les primo-arrivants sont testés pour déterminer les lacunes. "Une remise à niveau est proposée en début d'année pour tout le monde, relaie Isabelle Decoster. Et en cas de grosses difficultés, du tutorat est organisé sans attendre, dès le début de l'année." Faudra-t-il rendre les aides obligatoires pour que les étudiants qui en ont besoin en profitent ?