Le premier Master en jeux vidéo voit le jour en Belgique

Comme l'expliquent nos confrères de l'Avenir, la Haute Ecole Albert Jacquart (Namur) proposera le premier Master de Belgique consacré aux jeux vidéo.

"Le jeu vidéo est un objet social et culturel incontournable. L'industrie vidéoludique est en pleine évolution, ayant généré plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 en Belgique. Elle favorise les opportunités et ainsi, le développement de l'emploi et l'émergence d'écosystèmes. Le Master en jeu vidéo s'inscrit pleinement dans cette dynamique", peut-on lire dans le descriptif du cursus.



La formation couvre de nombreux domaines tels que les aspects créatifs, conceptuels, techniques, économiques et pédagogiques ; finalités Game Art, Technical Art, ou Game Studies, en partenariat avec HEH, HEPH-Condorcet, UCLouvain et UMons.

Précisons tout de même qu'il était déjà possible de suivre une bachelier en jeux vidéo dans une haute école belge. La Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) est d'ailleurs réputée dans le milieu.La Haute Ecole Albert Jacquart propose également des bacheliers spécifiques mais elle est la seule à avoir choisi de créer un Master, dès la rentrée scolaire prochaine.