Comment bien choisir son master?

On t'a dressé une liste des questions à se poser avant de choisir son master, en Belgique ou ailleurs.

Tu viens de finir ton baccalauréat à l'université ou à la haute école et tu souhaites maintenant débuter un master? Enormément de possibilités s'offrent à toi ! Pour faire le tri entre tous les choix possibles, il est important de bien y réfléchir. Le master occupera en effet une place importante sur ton CV lorsque tu chercheras ton premier emploi.

Dresser la liste des possibilités

En Belgique, les possibilités offertes aux étudiants sont énormes. Tu peux opter pour un master dans une autre école que celle dans laquelle tu as fait ton BAC. Tu peux partir étudier à l'étranger. Tu peux faire un master dans une langue étrangère tout en restant en Belgique. Tu peux faire un double master. Tu peux également faire un master dans un domaine totalement différent de celui de ton BAC. Tu peux même faire un master de spécialisation après ton premier master. Bien souvent, tu as accès à beaucoup plus de formations que tu ne le penses ! N'hésite pas à te faire accompagner dans tes démarches.

Est-ce que tu veux te réorienter? Est-ce que tu pourrais avoir accès à un autre master sous conditions? Y a-t-il un master auquel tu n'aurais pas pensé?

Réfléchir à ton projet professionnel

Certains étudiants savent dès leur première année d'études ce qu'ils auront envie de faire plus tard. D'autres sont toujours perdus à la fin de leur baccalauréat. Que tu souhaites confirmer ton choix ou simplement en faire un, commence par te poser les bonnes questions.

Dans quel secteur as-tu envie de travailler plus tard? Dans quels genres de projets souhaites-tu t'impliquer? Qu'est-ce qui te plait?

Une fois que tu as dressé la liste des choses qui te plaisent ou des futurs débouchés qui t'intéressent, prends le temps d'interroger des personnes qui font déjà ce métier-là. Parfois, on a une vision tronquée d'un métier. Parler à plusieurs personnes qui sont déjà dans le bain permet de se rendre compte des tâches concrètes du quotidien. Attention : ne t'arrête pas à un seul témoignage car les tâches peuvent vraiment différer d'une entreprise à une autre.

Choisis le meilleur master en lien avec ce que tu veux faire. Si ton rêve est de faire un Erasmus, assure-toi que tu en auras la possibilité. Si tu te rends compte que ton futur métier exige un bon niveau d'anglais, n'hésite pas à choisir, si tu le peux, de faire ton master dans cette langue, histoire de montrer tes compétences.

Est-ce que les débouchés cités dans le master correspondent à ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas acquérir les compétences dont tu as besoin?

Comparer

Tu sais déjà le genre de master que tu veux faire? Prends quand même le temps de comparer ces masters dans les différentes universités belges. En effet, certains cours diffèrent légèrement d'un master à l'autre, certaines options aussi. Toutes les universités n'offrent pas non plus les mêmes possibilités de co-diplomation.

Est-ce qu'il n'y aurait pas une option qui t'intéresserait plus dans une autre université? Est-ce qu'elles ont des partenariats avec d'autres universités à l'étranger?

Demander de l'aide

Si tu te sens encore perdu ou que tu as des questions plus précises sur ton parcours, fais appel au service d'orientation de ton école. Des professionnels répondront à toutes tes questions et t'aideront à faire un choix en accord avec ton projet de vie.