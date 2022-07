Une nouvelle "université européenne" avec la Haute Ecole de la Province de Liège

La Haute Ecole de la Province de Liège participe à l'une de ces quatre nouvelles collaborations transnationales: elle s'engage dans une alliance baptisée "UNIgreen" avec six autres établissements d'enseignement supérieur installés en Bulgarie, en Espagne, en France (Institut Sup'Biotech de Paris), en Islande, au Portugal et en Pologne.

Début de l'année, la Commission européenne avait encore répété son ambition de renforcer les coopérations intra-européennes dans l'enseignement supérieur, entre autres en multipliant les alliances entre universités et hautes écoles des 27 et d'une poignée de pays associés (Turquie et Norvège, entre autres). La Commission établissait son objectif à 60 "universités européennes" subventionnées par l'Europe d'ici à la mi-2024, couvrant un dixième des établissements d'enseignement supérieur du continent.

A l'issue du dernier appel à projets, financé par l'enveloppe Erasmus+, il y en a désormais 44, communique l'exécutif européen mercredi: 16 "universités européennes" sont renforcées, quatre nouvelles sont lancées, tandis que 24 alliances avaient déjà été sélectionnées en 2020.

"Ces 44 universités européennes fédèrent aujourd'hui 340 établissements d'enseignement supérieur situés dans les capitales et régions reculées de 31 pays, comprenant tous les États membres de l'UE ainsi que l'Islande, la Norvège, la Serbie et la Turquie", indique la Commission. Le but est que ces établissements "coopèrent dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de l'innovation au bénéfice des étudiants, des enseignants et de la société".