Unique en Belgique: l'Intelligence Artificielle au programme d'un certificat interuniversitaire dès septembre à Charleroi

C'est une première en Belgique. A partir de septembre prochain des cours destinés à obtenir un certificat interuniversitaire d'intelligence artificielle seront dispensés à l'Hôpital Civil Marie Curie. Lancé conjointement par l’Université Libre de Bruxelles et l’UMONS, il est inédit en Belgique et sera l’un des premiers du genre en Europe. Ces cours auront pour objectif de faire découvrir les potentialités et limites actuelles de l’IA et des technologies digitales dans les soins de santé.

Ce certificat interuniversitaire s'adresse toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances dans le domaine, que la personne soit professionnelle de la santé, du milieu industriel, du milieu de la recherche, du droit, du management, ou simplement curieuse de découvrir ce champ passionnant. Aucun prérequis n'est attendu. "Cette initiative concrétise les efforts collectifs de l'écosystème belge dans la volonté d'offrir un enseignement de qualité dans les domaines innovants de l'IA et de la médecine digitale. Nous pouvons compter sur la collaboration d'experts passionnés venant d'horizons variés et de différentes universités (autres que l'ULB et l'UMONS). Ils sont médecins cliniciens, ingénieurs, avocats et managers,"communique-t-on du côté de l'ISPPC.

Le programme, piloté par Giovanni Briganti et le Pr. Karim Zouaoui Boudjeltia, tous les deux académiques la fois à l'ULB et l'UMONS, est divisé en 4 modules : une introduction aux méthodes d'IA et la santé digitale, leurs potentialités et leurs limites, l'impact de l'IA et des soins digitaux sur la société et pour terminer les questions épistémologiques que soulèvent l'utilisation de l'IA en médecine. "Ce qui est attendu c'est qu'après avoir suivi ce certificat, les candidats voudront compléter leur formation par une approche plus approfondie dans un des domaines proposés, afin d'agrandir notre pool d'experts nationaux sur le sujet", concluent les deux responsables académiques.