Décrochage scolaire: "On le sait depuis longtemps et rien ne change, c’est désespérant"

Les chiffres alarmants du décrochage scolaire, qui a explosé en 2021-2022

L’année passée, 63 .939 élèves ont été signalés après au moins neuf demi-jours d’absence non justifiée. C’est 28 % de plus qu’un an plus tôt. La situation est préoccupante. La ministre Désir prépare une note.