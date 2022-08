Comment trouver une bibliothèque ouverte pour étudier?

En période de blocus et d'examens, trouver une bibliothèque ouverte près de chez soi peut être une source supplémentaire de stress pour les jeunes. Heureusement, la Commission bibliothèques de l'ARES (CBS) a créé une carte interactive dans laquelle sont présentées toutes les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles accessibles aux étudiantes et étudiants. Que tu sois en haute école ou à l'université, tu peux donc y accéder facilement et ce, même si tu étudies dans un autre établissement que celui de la bibliothèque que tu as choisie.

Une fois la bibliothèque localisée, tu n'as plus qu'à cliquer dessus afin de connaître ses horaires d'ouverture. Tu peux également faire des recherches par thématique ou domaine de formation. Attention, lors des périodes de vacances et des jours fériés, toutes les bibliothèques ne sont pas toujours ouvertes. Vérifie donc bien les horaires avant de t'y rendre.