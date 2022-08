À l'approche de la rentrée, Valérie Glatigny met à nouveau en garde les étudiants: "Évitez les mauvaises surprises"

Les futurs étudiants ont désormais jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire dans l'établissement supérieur de leur choix. Et la rentrée approchant à grands pas, la ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a tenu à rappeler aux étudiants et à leurs proches l'importance de faire quelques vérifications avant de se lancer dans des études supérieures.

"J’invite les futurs étudiants à vérifier si l’établissement choisi se trouve bien sur la liste des établissements reconnus" par la FWB, a conseillé la ministre dans un communiqué envoyé ce lundi, "Chaque étudiant est libre de choisir son établissement, mais il faut le faire en toute connaissance de cause, pour éviter les mauvaises surprises".

En effet, seules les écoles officiellement reconnues par la Fédération "délivrent des diplômes ayant valeur légale, respectent les dispositions officielles relatives au montant du minerval, et proposent des programmes de cours dont la qualité est évaluée à échéance régulière selon des standards européens", détaille le communiqué.

Les sites enseignement.be et mesétudes.be proposent notamment des pages répertoriant les établissements reconnus et non reconnus.

Ceux qui ne sont pas sur la liste de la FWB doivent notamment afficher clairement sur leur site qu'ils ne sont pas reconnus.