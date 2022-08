Des classes de 60 élèves? L’idée venue de Flandre qui fait bondir la CSC

Ces profs qui ignorent encore quels cours ils donneront à la rentrée: "Il me semble que certains pouvoirs organisateurs sont un peu de mauvaise volonté"

Chaque année, leur inquiétude grandit plus on s’approche de la rentrée des classes. De la maternelle au secondaire, ces enseignants ignorent encore leur mission. Comme Valérie, pourtant nommée, et qui donne cours en primaire depuis 18 ans.