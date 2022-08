Le décret Inscription n'aura "plus de sens" avec le tronc commun dans le secondaire, estime l'Ufapec

Issu des travaux du Pacte pour un enseignement d'excellence menés sous la précédente législature, le nouveau tronc commun vise à assurer à tous les élèves un même continuum pédagogique de la maternelle jusqu'à la 3e secondaire.

Déjà amorcée dans le maternel, cette nouvelle organisation du tronc commun est implémentée à partir de cette rentrée scolaire en 1re et 2e année du primaire. Elle sera étendue dès 2023 à la 3e et 4e primaire, puis en 2024 à la 5e et en 2025 à la sixième primaire avant son arrivée en secondaire dès 2026.

Pour l'Ufapec, maintenir le mécanisme actuel des inscriptions en 1re secondaire n'aurait toutefois plus aucun sens devant les objectifs de cohérence et de continuité pédagogique affichés par le nouveau tronc commun.

"Le décret Inscription introduit actuellement des ruptures, parfois fortes, entre ce que l'enfant a vécu dans son parcours primaire et ce qu'il va connaître en secondaire", rappelle Bernard Hubien, secrétaire général de l'ufapec.

Pour lui, dans cette même logique de tronc commun, il conviendrait d'ailleurs d'abandonner à l'avenir la référence actuelle aux six années de primaire et aux trois premières années du secondaire, et parler plutôt des "neuf années du tronc commun" pour souligner leur continuité.

L'Ufapec estime que les acteurs de l'école devraient anticiper sans trop tarder les effets de la mise en place du tronc commun sur le mécanisme des inscriptions. L'association entend d'ailleurs mener un débat en interne avant de formuler ses propositions.

Introduit il y a plus de 15 ans en FWB, le décret Inscription -qui a subi en janvier dernier sa 4e adaptation- organise le départage des places en 1re année du secondaire dans les écoles où le nombre de places disponibles est inférieur au nombre d'enfants qui souhaitent s'y inscrire.