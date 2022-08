Hera Awards 2023: comment valoriser son mémoire en lien avec la durabilité

Tu as terminé ton mémoire et tu souhaites le valoriser? La Fondation pour les générations futures remet chaque année des prix d'excellence aux mémoires et thèses qui contribuent à construire un monde soutenable.

Il existe 13 catégories différentes, dans des domaines allant de l'architecture au design, en passant par le droit ou l'économie, entre autres. Cette année, un nouveau prix a fait son apparition. Il s'agit du "sustainable behaviour" récompensant les travaux qui contribuent à la compréhension des processus de changement des comportements permettant une transition vers un monde plus soutenable.

A la clé, une belle mise en avant, et un prix de 2.500 euros pour le meilleur travail de chaque catégorie !

Concrètement, tu as jusqu'au 10 octobre 2022 pour postuler. La marche à suivre est détaillée sur leur site internet.