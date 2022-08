Accueil Belgique Enseignement Le MR dépose une résolution au Sénat pour rendre l’école obligatoire dès 3 ans Les réformateurs veulent ouvrir le débat avant la fin de l’année. Objectif principal : améliorer l’égalité des chances. Monique Baus Journaliste service Belgique ©tonneau

"On se penche trop souvent sur l'échec scolaire et le décrochage quand ils sont déjà là, estime le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Il faut travailler pour éviter ces problèmes. D'où l'importance de mettre en place le plus tôt possible la formation la plus complète...