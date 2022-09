La formation de prothésiste dentaire est confrontée à une pénurie structurelle d'étudiants

La Belgique connaît une baisse sensible de prothésistes dentaires et les écoles qui les forment ont du mal à recruter des étudiants, constatent l'Union francophone des laboratoires dentaires de Belgique (UFLDB) et son homologue flamand l'Unie van dentaaltechnische bedrijven (UDB). Toutes deux tirent la sonnette d'alarme.