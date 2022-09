Le nouveau décret Paysage va toucher rapidement tous les étudiants

"Es-tu concerné par la réforme ? Oui. Tout le monde l'est dès septembre 2022, mais pas tous de la même manière." Ainsi commence la campagne d'information lancée par la ministre Glatigny pour sensibiliser les étudiants aux changements que voici.

1. L’inscription est avancée

Première modification concrète : la limite des inscriptions est avancée au 30 septembre (avec possibilité de changer de cursus en 1re année jusqu’au 31 octobre, sans que ce soit considéré comme une réorientation).

2. Un temps maximum est autorisé pour réussir

De combien de temps disposent les étudiants pour faire leurs études ? Pour rester finançable et avoir le droit de se réinscrire, le nouveau système impose dès cette année des balises précises à tous ceux qui arrivent (et arriveront désormais) en première année de bachelier ou de master. Rappelons qu’une année d’études se compose de 60 crédits. Concernant le bachelier, les nouvelles règles demandent de réussir au moins une unité d’enseignement en première (une unité d’enseignement rassemble un ou plusieurs cours, chacun pesant un certain nombre de crédits). Tous les cours de première année (60 crédits) doivent être réussis en deux ans. Après quatre ans, il faut avoir validé 120 crédits du bachelier. Et après cinq ans, les 180 crédits du cycle (et donc décrocher son diplôme). Une année bonus est prévue en cas de réorientation.

En master, 60 crédits doivent être validés en deux ans. Et les 120 crédits, en quatre années.

3. Il faut réussir tous les cours pour passer en 2e

La réforme modifie aussi la façon dont l’étudiant composera désormais son programme de cours.

À l’issue de sa première année d’études, si ses 60 crédits (tous les cours) ne sont pas validés à la fin de cette année, l’étudiant sera considéré en échec. Il restera inscrit en première année de bachelier pour 2023-2024.

Avec moins de 30 crédits validés, il devra s’inscrire à des activités de remédiation. Entre 30 et 44 crédits, il faudra suivre en priorité les unités non acquises. À sa demande, moyennant accord du jury et en respectant les prérequis et corequis exigés (donc avoir réussi tel cours avant d’entamer tel autre ou en même temps), il pourra suivre des cours de deuxième année mais son programme ne pourra pas dépasser 60 crédits. Entre 45 et 54 crédits, idem sans l’accord nécessaire du jury. Enfin, avec de 54 à 59 crédits en poche, son programme pourra compter 65 crédits intégrant des cours de deuxième année si le jury donne son feu vert.

Dans les autres années de bachelier et en master, le programme annuel sera généralement composé de 60 crédits et sera soumis à l’accord du jury. Les prérequis et les corequis des cours devront être respectés.

4. Une période de transition jusqu’en 2024-2025

Pour tous ceux qui ne s’inscrivent pas cette année en première année de bachelier ou de master, une période transitoire courra jusqu’à la rentrée 2024-2025 concernant les nouvelles balises de finançabilité (point 2). Dès lors, sauf cas particuliers, un étudiant inscrit pour la première fois en bac 1 en 2021-2022 devra avoir réussi au moins les 60 premiers crédits de son cursus avant la rentrée 24-25 et avoir validé 120 crédits à la fin de cette année-là (ayant déjà suivi quatre années de cours). L’étudiant qui était inscrit pour la 2e fois en 21-22 devra, lui, valider 120 crédits avant 24-25. Autant le savoir maintenant.

Et pour Max qui se réoriente en première ?

Il existe toute une série de cas particuliers. Notamment pour ceux qui s’inscrivent cette année en première année de l’enseignement supérieur, mais pas pour la première fois.

Max a 19 ans. Il est arrivé dans le supérieur l’année passée (2021-2022). Il vient de se réinscrire en première année pour 2022-2023 mais il change de cursus pour recommencer sa première année de bachelier. Devra-t-il, lui aussi, avoir validé ses 60 premiers crédits au moment du basculement de la rentrée 2024-2025 ?

Oui, car il aura alors déjà étudié trois ans. Il aura donc bénéficié de facto de l’année "bonus" accordée en cas de réorientation. Elle donne trois ans pour valider les 60 premiers crédits, cinq ans pour en valider 120 (sa limite sera donc fin 2025-2026) et six ans pour boucler les 180 crédits et décrocher son diplôme (fin 2026-2027).

À noter que les nouvelles règles pour composer son parcours d’études entreront, elles, en vigueur fin 2022-2023. En fonction du nombre de crédits qu’il a validés, il devra par exemple suivre l’année prochaine une remédiation obligatoire.

Mariam et ses casseroles en master

De nombreuses situations spécifiques concernent le passage de bachelier en master (1). Que se passe-t-il, par exemple, pour un étudiant qui arrive maintenant en master mais sans avoir validé tous ses crédits du bachelier ? C'est le cas de Mariam qui, à 22 ans, traînera quelques casseroles à l'issue de l'année académique 2021-2022.

Avec maximum 15 crédits résiduels de bachelier, elle pourra s’inscrire en master pour 2022-2023.

S’il en reste davantage, elle restera en bachelier et devra se concentrer sur la réussite de ses crédits de bachelier. Elle peut éventuellement suivre des crédits de master, mais uniquement moyennant un accord du jury.

En 2023-2024, elle pourra toujours compléter son programme avec des cours de master, mais uniquement s’il lui reste maximum 15 crédits de bachelier ou moins.

(1) De nombreux cas spécifiques sont détaillés sur la page interactive lancée par le cabinet Glatigny.