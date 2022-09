Quelles sont les principales différences entre le secondaire et le supérieur?

Tu fais ton entrée dans l'enseignement supérieur (haute école ou université) et tu te demandes quelles sont les principales différences avec l'enseignement secondaire? On t'explique !

Une chose te frappera sans doute à ton arrivée dans le supérieur, c'est l'énorme gain de liberté. Tu es en effet libre d'aller aux cours ou pas (même si on te conseille fortement d'y aller). Tu es aussi libre d'organiser ton emploi du temps comme tu le souhaites. Si tu n'as pas envie de travailler en rentrant des cours, rien ne t'y oblige et tu peux parfaitement reporter cela au lendemain. Si tu kottes, tes parents pourront aussi moins facilement te surveiller. Bref, rentrer à l'université ou à la haute école, c'est presque comme commencer une nouvelle vie.

Mais, attention à ne pas trop te relâcher sous peine de rater ton année. En effet, dans le supérieur, les professeurs aussi seront moins derrière ton dos. Tu pourras bien sûr toujours leur poser des questions mais ils ne te rappelleront pas autant qu'en secondaire que tu as un travail à rendre pour le lendemain. C'est donc à toi de te responsabiliser. Être libre, c'est bien, mais il y a forcément des contraintes qui vont avec. Tu devras apprendre à tout gérer toi-même : ton emploi du temps, ta prise de notes, ta méthode de travail, tes tâches au sein du kot, etc. Certes, tu pourras compter sur la solidarité entre étudiants. Mais personne ne travaillera à ta place !

Lire aussi : Comment réussir sa première année à l'université? 10 conseils aux étudiants.

L'une des autres différences fondamentales avec les secondaires est le rythme d'évaluation. En secondaire, des évaluations régulières permettent de faire remonter ta moyenne. Dans le supérieur, c'est différent. Parfois, tu n'auras qu'un seul examen pour montrer que tu as bien retenu tes cours, parfois tu auras des travaux à rendre en plus. En tous les cas, si tu ne travailles pas régulièrement, tu risques d'être noyé au moment du blocus. Et pas question de demander à tes parents de t'aider en cas de pépin. Sauf s'ils ont fait les mêmes études que toi, il y a de fortes chances qu'ils se sentent perdus dans le cursus que tu as choisi.

Tu l'as compris: comme tu vas devenir très autonome et que tu n'auras personne pour te surveiller, tu auras aussi plus de risques de décrocher. Si tu sens que tu perds pied, n'hésite pas à aller consulter les services d'aide de ton université. Même si tu auras parfois l'impression d'être perdu dans la masse d'étudiants, tu ne seras pas seul. Car l'université et la haute école, ce sont aussi deux lieux qui te permettront de nouer des amitiés solides, dans un domaine qui te plait !

Comment réussir son entrée dans le supérieur?

- Va à tous les cours

- Travaille un peu tous les jours et ne laisse pas la matière s'accumuler. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser aux autres étudiants sans attendre ou directement à ton professeur

- Fais des synthèses claires

- Trouve le bon équilibre entre sorties et études

- Demande de l'aide si tu te sens débordé