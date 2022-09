"Être étudiant est un métier auquel il faut se préparer"

À la rentrée et même déjà avant, toutes les universités et hautes écoles organisent des activités à destination des nouveaux étudiants. Ces activités d'accueil ont le même but : les préparer au mieux à leur nouveau métier d'étudiant.

Qu'est-ce qu'un "métier" d'étudiant?

Que ce soit au niveau scolaire ou extra-scolaire, il existe de grandes différences entre le secondaire et le supérieur. L'étudiant qui entre pour la première fois à la haute école ou à l'université va donc découvrir un nouveau monde qu'il lui faudra appréhender. "Il y a de nouvelles stratégies d'études, de nouvelles règles, un environnement particulier. C'est un peu comme quand on débute un nouveau métier, il faut un temps d'adaptation pour comprendre comment cela se passe", explique Patricia Vandamme, conseillère pédagogique à la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication de l'UCLouvain.

Le sociologue Alain Coulon, qui a consacré plusieurs travaux au sujet, a été l'un des premiers à parler de "métier d'étudiant". "Dans leur nouvel univers, tout leur paraît étrange : le rythme des cours n'est plus le même, les règles ont changé, les exigences des enseignants également, au point que certains étudiants se demandent quel travail réel ils ont à faire. Puis c'est le temps de l'apprentissage, souvent ressenti douloureusement, fait de doutes, d'incertitudes et d'anxiété. (...) Enfin, arrive le moment de l'affiliation : les étudiants ont découvert et appris l'utilisation des nombreux codes, institutionnels et intellectuels, qui sont indispensables à leur métier d'étudiant. Ils commencent à reconnaître et assimiler les évidences et les routines du travail intellectuel", écrit-il.

"Peu d'étudiants qui entrent dans le supérieur ont parfaitement conscience du changement que cela représente. Mais ils vont le comprendre lors de la première semaine de cours. Certains vont mettre quelques jours à s'adapter à tout cela, d'autres un an et d'autres ne s'adapteront jamais. Cela dépend des personnes. Comprendre ce nouveau monde est aussi un facteur de réussite", note la conseillère de l'UCLouvain.

Les établissements du supérieur, et plus encore depuis la période Covid, mettent donc tout en oeuvre pour que la transition se passe au mieux et que ce nouveau monde ne te paraisse pas trop effrayant !

Comment se préparer au métier d'étudiant

Comprendre les nouvelles règles

On l'a dit, il est essentiel de comprendre les nouvelles règles lorsqu'on pénètre dans l'enseignement supérieur. Mais, pas de panique, ton établissement organisera des séances d'informationà la rentrée pour t'expliquer comment fonctionne ton bureau virtuel, quelles sont les aides auxquelles tu as droit, comment étudier de la bonne façon, etc. Il est important que tu participes à toutes ses séances afin que ton intégration soit plus rapide !

Si tu le peux, participe également aux activités de pré-rentrée organisées par les hautes écoles et universités. Elles proposent notamment des visites de campus afin d'éviter que tu sois perdu lors de ton premier jour. Elles sont particulièrement utiles si tu ne connais pas la ville ou que tu connais personne qui a été à la haute école ou l'université. Pour découvrir les activités organisées, rends-toi sur le site de ton établissement scolaire !

Enfin, il est évidemment essentiel que tu ailles à tous les cours pour comprendre comment le professeur donne sa matière et va t'interroger lors de l'examen. Une fois que tu as compris les nouvelles règles, il faut les appliquer, c'est-à-dire travailler régulièrement.

Tisser des liens

Tu vas quitter une école où tu connaissais tout le monde pour te retrouver dans une classe ou un auditoire où tu ne connais peut-être personne, cela a de quoi être très impressionnant. Mais, dis-toi que beaucoup de gens sont dans ce cas, n'hésite donc pas à aller parler aux autres étudiants dès les premiers jours de cours. Les étudiants isolés ont en effet plus de chance de décrocher que les autres.



De leur côté, les hautes écoles et universités mettent tout en oeuvre pour créer du lien entre les étudiants, ainsi qu'un sentiment d'appartenance. Lors des activités de pré-rentrée, les établissements organisent des activités ludiques où les étudiants pourront se rencontrer et parler entre eux. Sur le campus, tu pourras également participer à de nombreuses activités extra-scolaires (sport, cercles étudiants, baptême, etc.).



Demander de l'aide



Si tu te sens largué au niveau de la matière, n'hésite pas à demander des conseils pour suivre les remédiations nécessaires. De même, si tu sens que tu n'as pas la bonne méthode de travail ou que tu es dépassé, demande conseil aux autres étudiants ou va voir le service d'aide de ton établissement. Ces services peuvent te fournir un accompagnement méthodologique, psychologique mais aussi financier si tu rencontres des difficultés financières. Même si le monde du supérieur est différent du secondaire, il n'en est pas moins humain. Tout est fait pour t'accompagner au mieux... à condition de savoir où chercher de l'aide !