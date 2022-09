Accueil Belgique Enseignement "L’université n’ouvre pas plus de portes que les hautes écoles" La directrice de Vinci évoque le rôle sociétal de son école. Elle tord le cou à plusieurs préjugés et réclame des sous. Entretien. Monique Baus Journaliste service Belgique ©JC Guillaume

Valérie Biéva est à la barre de la haute école Léonard de Vinci, l'un des gros établissements francophones du supérieur non universitaire. Présent sur trois campus avec plus de 8 000 étudiants et 1 000 membres du personnel, son offre compte 42 formations réparties dans trois secteurs : la santé, les sciences...