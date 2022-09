Les lieux emblématiques où sortir quand on est étudiant

Bruxelles

Bruxelles étant une capitale, elle regorge de lieux où faire la fête. Boites de nuits, bars, évènements en extérieur, … Il existe de nombreuses manières de relâcher la pression après les cours. Certains lieux sont spécifiquement dédiés aux soirées étudiantes. A l'ULB, il y a la Jefke et ses célèbres "TD". Située sur le Campus de la Plaine, il s'agit d'une salle dans laquelle les cercles étudiants organisent des soirées.

Liège

Liège est une ville bien connue pour être festive. Alors, évidemment, le Carré est un quartier inévitable quand on passe la soirée dans la Cité Ardente. Rempli de bars divers et variés, il se remplit progressivement au fil des heures et laisse des souvenirs de moments inoubliables. Si vous préférez l'ambiance des soirées étudiantes, alors vous adorerez le Chapi. C'est une salle de guindailles qui existe depuis plusieurs années et dans laquelle de nombreux évènements sont organisés.

Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve est la cité étudiante par excellence. Là-bas, la fête se fait partout : dans les kots, dans les bars, près du lac mais aussi à la Casa. Composée de deux salles, la petite et la grande Casa, elle accueille les soirées des différents cercles tout au long de la semaine. Une chose est sûre, à Louvain-la-Neuve, vous ne vous ennuierez pas.

Mons

Pas de Casa, de Chapi, de Jefke ou de Bunker à Mons. La ville n'a pas encore d'espace consacré aux soirées étudiantes. Mais, cela devrait changer prochainement. Une salle dédiée aux fêtes devrait ouvrir bientôt dans le sous-sol du bâtiment Warocqué. En attendant, les cercles organisent leurs soirées et guindailles dans différents lieux de la ville. Les étudiants peuvent aussi profiter des bars du centre ville et notamment du marché aux herbes, un lieu-clé de la vie nocturne montoise.

Namur

Si vous aimez les soirées étudiantes, rendez-vous au Bunker de Namur. Cette énorme salle située en dessous de la faculté de médecine accueille les soirées namuroises les plus festives. Organisées par les cercles, les soirées au Bunker ont lieu les mardis et jeudis et sont ouvertes à tous les étudiants. Si vous préférez aller boire un verre entre amis, cela est aussi possible dans le centre ville. Il y a d'ailleurs des bars connus pour être fréquentés par les étudiants , comme "Le Petit Bitu" par exemple.