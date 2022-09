Mémoires étudiants: la liste des récompenses et prix auxquels tu peux postuler

À "La Libre Etudiant", nous t'avons déjà parlé de certains prix qui récompensent des travaux de fin d'études, mémoires ou thèses d'étudiants en haute école ou à l'université. Mais il en existe beaucoup d'autres. Avec l'aides des informations répertoriées sur les sites des différents établissements du supérieur, nous avons constitué une liste la plus complète possible des différents prix qui existent. Précisons que nous ne recensons pas les prix décernés par les établissements eux-mêmes.

Les prix suivants sont accessibles aux étudiants des différentes écoles (voir conditions) et te permettent de recevoir de l'argent, ainsi qu'une prestigieuse reconnaissance que tu peux inscrire sur ton CV ! La date limite pour postuler dépend du prix, mais généralement tu dois t'inscrire avant octobre. Certains se clôturent plus tôt. Ne traîne donc pas à envoyer ta candidature!

Les prix qui récompensent les mémoires étudiants

- Les Hera Awards récompensent chaque année des mémoires en lien avec la durabilité , peu importe le domaine (architecture, droit, économie, psychologie, etc.)

- Le Prix Philippe Maystadt récompense les étudiantes et étudiants ayant produit une étude ou une recherche innovante sur l'enseignement supérieur .

- Le Prix Education récompense un mémoire et un travail de fin d'études supérieures qui apportent une contribution pertinente et originale à l'étude des politiques éducatives et des pédagogies de l'enseignement obligatoire (ordinaire et/ou spécialisé),de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement tout au long de la vie, en Fédération Wallonie-Bruxelles.

- Le Prix de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse de la fédération Wallonie-Bruxelles (OEJAJ) récompense des travaux qui constituent une contribution scientifique pertinente et originale à la réflexion sur les enjeux éducatifs, politiques, sociologiques, sociaux, socio-économiques, psychologiques, de santé publique, culturels ou juridiques (en ce compris les enjeux en matière de droits de l'enfant au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant) pour les secteurs et politiques de l'enfance et de la jeunesse.

- Le Prix François Delor est un prix attribué visant à récompenser à un travail de fin d'études contribuant de manière originale à l'enrichissement des connaissances sur les questions et les cultures LGBTQIA+ (Lesbiennes, gays, bi, trans*, queer, inter* et plus).

- Le Prix de l'Université des Femmes récompense les travaux de fin d'études supérieures abordant une problématique «femmes» dans un esprit féministe.

- Le Prix du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) récompense les mémoires qui constituent une contribution scientifique originale à la compréhension et à la réflexion sur les enjeux juridiques, économiques, sociologiques, politiques, culturels, technologiques ou créatifs de l'audiovisuel.

- Le Prix du Conseil supérieur de l'Education aux médias récompense les étudiants qui apportent une contribution pédagogique originale à l'éducation aux médias dans leurs travaux, en ce compris les médias numériques.

- Le Prix Nova Tectum récompense des mémoires qui abordent les logements publics, peu importe la filière.

- Le "Prix du mémoire" et le "Soutien à la recherche doctorale" de l'Observatoire des politiques culturelles soutient l'investissement des étudiants et chercheurs dans le champ culturel - l'approche pouvant être développée sous l'angle de la sociologie, de la philosophie politique, de l'anthropologie, des sciences politiques, de l'économie (culturelle ou de la culture), de la psychologie, de l'histoire, du droit, de l'administration et des politiques publiques (notamment sous l'angle de l'évaluation), de la communication, de la gestion et du management, ou de toute autre discipline scientifique relevant des sciences humaines.

- Le Student Award de la Revue belge de sécurité sociale récompense les mémoires de master traitant d'un thème de la sécurité sociale ou de la protection sociale.

- Le Prix Caritas récompense toute recherche, thèse, mémoire ou publication particulièrement innovante permettant de faire avancer la compréhension des inégalités, leurs causes et conséquences, et de favoriser les initiatives et les actions positives.

- Le Prix Adeps vise à récompenser un mémoire universitaire et un travail de fin d'études supérieures (haute école) qui apporte une contribution originale à la réflexion et à la compréhension sur les enjeux éducatifs, sociaux, socio-économiques, sociologiques, de santé ou de développement durable du secteur du sport et de l'activité physique (APS) en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

- Le Prix Creg récompense le meilleur mémoire consacré au secteur de l'énergie.

- Le Prix Awap récompense des travaux relatifs à la sauvegarde du patrimoine culturel immobilier en Wallonie ou à Bruxelles.

- Le Prix Egalité des chances récompense les mémoires traitant d'une question relative à l'égalité des chances et, plus particulièrement, à la lutte contre les discriminations.

- Les Prix Ingénieurs sans frontières visent à mettre en lumière les travaux d'étudiants ingénieurs qui contribuent au développement ou à l'adaptation de technologies, efficaces dans leur domaine, tout en s'inscrivant dans les principes du développement durable, en se préoccupant des impacts sociaux, environnementaux et économiques du milieu où elles s'inscrivent.