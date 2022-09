Rentrée des étudiants : 10 bonnes résolutions à prendre

Lors de la rentrée académique, on parle souvent des nouveaux venus à la haute école ou à l'université. Toutefois, c'est également l'occasion pour les plus anciens de repartir du bon pied et de prendre de bonnes résolutions. Alors, combien de temps parviendras-tu à les suivre?

Aller à tous les cours

La tentation peut être forte de sécher les cours, surtout que la présence n'est pas obligatoire à l'université, et pas toujours dans certaines hautes écoles. Toutefois, en faisant cela, tu te prives des explications du professeur et, en plus, tu risques de rater des tuyaux pour les examens. Sans compter que tu devras voir la matière seul, ce qui n'est pas toujours simple...

Travailler au fur et à mesure

Aller au cours, c'est bien. Remettre ses notes en ordre régulièrement, c'est encore mieux. L'idéal est de travailler un peu tous les jours, ne serait-ce que pour vérifier que tu as bien compris toute la matière. Il n'y a rien de pire que de se retrouver à quelques semaines du blocus sans aucune synthèse terminée et avec des incompréhensions dans la matière...

Mieux équilibrer cours et sorties

En tant qu'étudiante ou étudiant, tu vas sans doute profiter des nombreuses occasions de guindailler (attention toutefois à l'abus d'alcool!). Il est essentiel de trouver un juste équilibre entre les deux pour ne pas faire qu'étudier, mais ne pas faire que sortir non plus !

Tester un nouveau sport

Sur ton campus, tu as sans doute accès à des tas de sports différents. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour en tester un nouveau? Lorsque tu sortiras des études, tu seras peut-être trop occupé ou tu n'auras plus l'occasion de tester le sport qui te fait rêver. Alors, n'hésite plus ! Bouger est également très bon pour la santé et la mémoire !

Organiser des activités avec tes cokoteurs

Si tu kottes dans un commu, on te conseille de mettre en place une activité régulière à faire tous ensemble. Idéal pour renforcer les liens et pour mieux communiquer en cas de conflit !

©shutterstock

Mettre en place des astuces pour éviter de gaspiller

Les petits gestes peuvent avoir de grandes conséquences. Pourquoi ne pas profiter de la rentrée pour prendre une bonne résolution en matière d'écologie? Cela peut être de ne plus acheter tel ou tel produit en plastique et de le remplacer par des alternatives plus écolos, ou alors tout faire pour réduire le gaspillage alimentaire au kot.

Arrêter de fluoter tout ton cours quand tu étudies

Fluoter tout son cours est une très mauvaise pratique que, pourtant, de nombreux étudiants continuent à adopter. Pourtant, en fluotant tout son cours, l'essentiel ne saute pas aux yeux au premier coup d'oeil, et tu perds donc du temps lorsque tu révises...

Regarder plus de séries... en langue étrangère

On n'est pas en train de te conseiller de regarder des séries toute la journée. Mais dès que tu regardes une série, n'hésite pas à la regarder en VO ou avec les sous-titres, en fonction de ce qui est le plus adapté à ton niveau. De cette façon, tu pourras progresser en langues tout en t'amusant. On ne le dira jamais assez : les compétences linguistiques sont très importantes sur un CV!

Demander de l'aide

Les établissements supérieurs mettent en place des services d'aide adressés aux étudiants. Ceux-ci peuvent fournir des aides financières, psychologiques, méthodologiques, etc. Vraiment, il ne faut pas hésiter à aller les voir en cas de problèmes. Personne ne te jugera !

Profiter !

Le statut "étudiant" est éphémère. Profite le plus que tu peux, en gardant toujours l'équilibre entre études et loisirs. Si tu as envie de partir en Erasmuset que tu en as la possibilité durant tes études, fonce. Garde en tête que l'essentiel, c'est de ne rien regretter !