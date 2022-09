Les comptes Tiktok à suivre quand on est étudiant

En plus de suivre La Libre Etudiant sur Facebook et sur Instagram, on te propose d'autres comptes, tenus par des jeunes, qui délivrent eux aussi des astuces.

Studyfairyy

Studyfairyy est suivi par 1,3 millions de personnes sur TikTok. Ce compte fait partie de ceux qui permettent aux étudiants de se motiver et de se divertir à la fois. La majeure partie du contenu est dédiée aux trucs et astuces afin d'améliorer sa méthode de travail et être plus productif. Ainsi, on peut, par exemple, apprendre comment réaliser des flash-cards pour mieux retenir les informations ou encore découvrir des moyens fun de réviser pour un test. Cequi est agréable avec ce compte c'est qu'il donne des astuces pour améliorer son étude mais aussi pour entretenir sa motivation. Il est parfois utile de s'éloigner du cadre scolaire pour se changer les idées. Studyfairyy propose aussi des contenus plus divertissants comme des vlogs de voyages, des feed-back sur des livres ou encore des astuces pour tenir un journal. Le compte est en anglais mais les vidéos sont facilement compréhensibles même sans avoir une connaissance parfaite de la langue.

Aled Ines{{2}}

Sur le site web d'Aled Ines, on peut lire que son compte TikTok (aussi présent sur YouTube et Instagram) est parti d'un constat : " Après le lycée moi je me suis lancée dans les études supérieures et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, personne ne m'a rien expliqué, je me suis retrouvée du jour au lendemain à devoir gérer mes études, un appart, mon budget, des trucs genre la mutuelle, les courses, la cuisine, …Tout ça, on ne nous l'apprend pas à l'école, c'est pour cela que je suis là." Inès a alors décidé de se lancer sur les réseaux sociaux et a créé des comptes qui proposent des contenus divers et variés. Tout d'abord, on peut retrouver des conseils pratiques sur la vie étudiante. Comment bien gérer son budget, comment vivre en colocation ou encore comment se comporter en tant qu'étudiant jobiste, voilà des questions auxquelles Aled Ines répond. Comme Studyfairyy, ce compte donne aussi des conseils d'études et des moyens d'améliorer sa méthode de travail. Par exemple, sur TikTok, Inès a créé une série de vidéos intitulées « 100 tips pour étudiants » dans laquelle elle donne un conseil quotidien : travailler un peu chaque jour, définir un temps pour chaque tâche, se poser des objectifs très précis, prioriser,… Ces tips permettent de rappeler certaines bases avant de commencer une nouvelle année. Aled Ines propose aussi des formats plus liés au « développement personnel » pour se sentir bien dans ses études supérieures et pouvoir gérer ses émotions et son stress.

Itsnotcamille{{3}}

Itsnotcamille est présente sur Tiktok, Instagram et Youtube. Sur TikTok, Camille, étudiante en pharmacie, propose des vidéos divertissantes dans lesquelles elle met en scène les différentes catégories d’étudiants : celui toujours en retard, celui qui a étudié toute la nuit, l’étudiant qui boit un peu trop de café,… Elle réalise aussi des vidéos humoristiques sur les étudiants des différentes facultés et les clichés qu’on peut avoir à leur sujet. Itsnotcamille c’est donc du divertissement, mais pas seulement. Le compte propose aussi des conseils pour rester motivé. On peut y découvre sa méthode d’étude, ses astuces pour les révisions, des phrases de motivation mais aussi des « Studylive». Le principe consiste à réaliser des lives sur les réseaux sociaux afin de permettre à un maximum de personnes d’étudier ensemble. Sur Youtube, des vidéos de plus longs formats proposent de suivre Camille dans son quotidien, dans ses partiels mais aussi découvrir son organisation scolaire.

La petite pénaliste{{4}}

Comme Camille et Inès, Angie alias « La petite pénaliste » est active sur TikTok, Instagram et Youtube. Doctorante en droit, la majorité des conseils qu'elle donne sont dédiés aux étudiants de cette filière : explication de certaines notions juridiques, mise en avant de citations du droit, conseils sur les fournitures scolaires essentielles pour commencer ses études ou encore explication des métiers du domaine juridique,... Sur Instagram, vous pouvez retrouver le « flash pénal », c’est-à-dire le récap de l’actu pénale de la semaine mais aussi des sélections de films consacrés au droit ou encore des explications sur ce que la loi dit dans des situations concrètes comme le retard d’un avion par exemple. Même si vous n’étudiez pas le droit, ce compte pourrait vous intéresser car il regorge de conseils applicables à tous les étudiants. Attention cependant, « La petite pénaliste » un compte français donc certaines explications relèvent du droit français et tout n’est pas transposable en Belgique.

Robin Goncet{{5}}

Étudiant en médecine, Robin est "fruiturgien" c'est à dire qu'il explique les interventions chirurgicales avec des fruits . Ainsi, la césarienne de Marie est expliquée à l'aide d'une orange et l'anévrisme dont souffre Ludovic est schématisé avec un melon. Ce compte permet de vulgariser des concepts médicaux à l'aide de fruits mais aussi avec des tutos explicatifs de certaines interventions comme la suture par exemple. Il peut intéresser toutes les personnes qui font des études dans le domaine médical. Sur TikTok et Instagram, on retrouve également des comptes dédiés aux étudiants en médecine avec des conseils et astuces. Par exemple le compte "medecine_etudiant" propose des fiches de révision, des vidéos "study with me", mais aussi des idées de recettes et conseils pour rester motivé.