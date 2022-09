"Un consensus sur cinq points pour changer le rythme annuel des étudiants" : la rentrée dans l'enseignement supérieur devrait avoir lieu fin août

"Le groupe de travail de l'Ares (Fédération des établissements d'enseignement supérieur) qui planche sur le futur calendrier de l'année académique est arrivé à un consensus sur cinq points", a annoncé lundi la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), interrogée sur les nouveaux rythmes à l'étude dans le secteur en Commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Voici les cinq points sur lesquels s'accordent l'ensemble des acteurs du secteur (établissements et représentants des étudiants et syndicaux) et les secteurs de la jeunesse et du sport :

- avancer la rentrée fin août,

- immuniser les vacances de Noël,

- ménager de réelles plages de repos,

- maintenir le volume des apprentissages, et

- prévoir une vraie coupure l’été entre deux années académiques.

"Mais le temps n'est pas encore venu de conclure, a insisté la ministre. Les discussions se poursuivent entre tous les acteurs."