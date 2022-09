L'UMons décernera ses insignes de Docteur Honoris Causa à Thomas Lilti et Marie-Rose Moro

L'Université de Mons (UMons) décernera, lors de sa séance solennelle de cérémonie de rentrée le 30 septembre, ses insignes de Docteur Honoris Causa au médecin, auteur et scénariste français Thomas Lilti, et à la pédopsychiatre et professeure Marie-Rose Moro.

Le titre de Docteur Honoris Causa est la plus haute distinction universitaire; il honore une personnalité de tout premier plan en reconnaissance des services rendus à la société ou au développement de la science.

Les instances universitaires célébreront également, dans le cadre de la séance de rentrée, le double 50e anniversaire de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, et de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation de l'université. Les deux personnalités qui recevront le titre honorifique ont d'ailleurs été proposées par les deux Facultés célébrées et validées par le conseil académique de l'institution.

Thomas Lilti a exercé la médecine pendant plus de dix ans et a fait de son expérience la substance de ses films, mélange de chronique sociale, d'éléments autobiographiques et de sentiments romanesques. Il est notamment l'auteur et le réalisateur d'"Hippocrate", de "Médecin de campagne" et de "Première année". Marie-Rose Moro est professeure de psychiatrie du bébé, de l'enfant et de l'adolescent; elle est actuellement considérée comme une leader internationale de la psychiatrie transculturelle de l'enfant et de l'adolescent.