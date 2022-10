Faut-il revoir la façon d'enseigner le néerlandais ?

L'inflation et le prix de l'énergie, un surcoût de 61 millions pour les écoles

Soixante et un million d'euros. C'est, selon une estimation du Secrétariat général de l'enseignement catholique (Segec), la facture additionnelle des crises énergétiques et inflationnistes pour l'institution école, rapportent Le Soir et Sudinfo lundi.