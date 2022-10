Le Roi va remettre un prix à la KUL pour "couronner leurs recherches statistiques exceptionnelles"

Dans un communiqué de presse du Palais royal, le Roi a déclaré remettre, le 12 octobre, "The Rousseeuw Prize for Statistics" à l'Université catholique de Louvain (KUL). "Ce nouveau prix biennal, a été institué par Peter Rousseeuw, professeur de statistiques à la KUL, explique-t-on dans le communiqué. Il a pour but de couronner des recherches statistiques exceptionnelles qui ont un impact important sur la vie quotidienne. Cette année, le prix sera remis à cinq lauréats pour leurs recherches pionnières dans le domaine de la Causal Inference, des recherches qui ont révolutionné la manière dont les statisticiens, les épidémiologistes et d'autres scientifiques évaluent les effets des interventions, des traitements et des expositions à des substances potentiellement nocives."