Alexander De Croo, professeur d'un jour à l'UCLouvain

Le Premier ministre va donner une leçon inaugurale à plus de 1.000 étudiants.

Le Premier ministre donnera le 19 octobre prochain, à 10h, la leçon inaugurale du cours de sciences politiques de l'UCLouvain, à Louvain-la-Neuve. En tout, 1.000 étudiants, principalement de première année, devraient suivre ce cours qui sera diffusé en streaming pour les étudiants de Saint-Louis.

Alexander De Croo va partir d'un cas concret, le discours d'une personnalité politique, pour ensuite analyser le fonctionnement de la politique belge. Le Premier ministre reviendra également sur les termes de liberté et de démocratie, deux sujets importants au vu de la montée de l'extrême droite et du populisme en Europe et dans le monde.

L'objectif est de permettre aux étudiantes et étudiants de mettre en pratique des notions abstraites apprises au cours en donnant la parole à un haut responsable politique, qui va aborder ses activités et ses dossiers.

Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre est invité à donner une conférence dans une université. Il y a deux semaines, Alexander De Croo s'était rendu à l'UGent pour donner une leçon inaugurale en sciences politiques. À l'époque, Comac, des jeunes PTB, étaient venus l'attendre devant le bâtiment avec des banderoles.

Comme à l'UGent, la séance organisée à l'UCLouvain sera suivie d'un question-réponse avec les jeunes.