"C'est clair que ce sera un sacré défi", le néerlandais ou l'allemand obligatoires dès la troisième primaire

Caroline Désir, ministre francophone de l'Education, est venue parler de sa nouvelle mesure qui a été avalisée par le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Désormais, le néerlandais ou l'allemand seront obligatoires dès la troisième primaire à partir de 2027. "La déclaration de politique communautaire prévoyait qu'on organise un vaste débat sur cette question : faut-il ou non imposer la connaissance d'une des deux langues nationales à nos élèves en fédération WB ? Finalement, on était en pleine crise COVID et ce grand débat public n'a pas eu lieu. Le gouvernement m'avait donc chargée à l'époque de demander à l'administration de préparer une note pour voir dans quelle mesure la fédération WB était en mesure d'aplliquer cette obligation parce que celle-ci nécessite évidemment de trouver les enseignants capables d'apprendre le néerlandais ou l'allemand. "

"A Bruxelles, l'apprentissage du néerlandais est obligatoire à partir de la 3ème primaire mais ça n'est pas le cas en Wallonie, où l'élève peut choisir entre le néerlandais, l'allemand ou encore l'anglais. Et on constate qu'année après année, de plus en plus d'élèves se tournent vers l'anglais et les écoles modifient leur programme pédagogique."

La ministre insiste sur le fait que cette mesure vise uniquement le choix de la première langue moderne. Ceux qui seraient déçus de ne pas pouvoir prendre l'anglais auront évidemment la possibilité de l'apprendre en tant que seconde langue dans la suite de leur cursus. "Les deux langues sont bien évidemment essentielles. De toute façon, l'apprentissage d'une langue germanique permet bien souvent d'accéder plus facilement à une seconde langue".

Dans la suite de l'interview, la ministre a déclaré que le choix de la première langue entre le néerlandais et l'allemand était tout à fait normal étant donné que les deux sont des langues nationales."Les trois partis de la majorité se sont accordés sur le fait qu'il s'agissait d'un choix politique crucial en termes de perspective d'emploi. Certaines communes dans la province de Liège ont une proximité géographique avec l'Allemagne. Le choix de l'allemand répond donc aussi à une stratégie d'emploi. Cette nouvelle msure répond aussi à un désir de créer des liens culturels".

Pénurie des profs

Face au problème de la disponibilité des professeurs, la Ministre a expliqué avoir mis en place une période transitoire suffisamment longue pour mettre cette mesure en place. "Je vous rappelle que dès l'année prochaine, le tronc commun entrera en vigueur en 3 et 4 ème primaire, entraînant avec lui le fait qu'on va apprendre la première langue moderne plus tôt en Wallonie. Jusqu'ici, c'était en 5 ème primaire, maintenant ça sera en 3ème . Mais c'est clair que ce sera un sacré défi puisqu'on doit trouver plus de 370 enseignants supplémentaires de langue pour l'année prochaine. Une des solutions envisagées est de travailler davantage avec les organismes régionaux en matière d'emploi. Nous tiendrons désormais compte de l'ancienneté juqu'à cinq ans des professeurs de seconde carrière.On va également lancer une campagne de promotion du métier."

La ministre a relevé le fait que ces mesures nécéssitaient un certain budget. Elle a ainsi rappelé que "de nombreux moyens ont été investis dans le Pacte pour l'excellence depuis maintenant plusieurs années".

Vacances de Toussaint

Dans trois jours, les enfants seront en vacances pour deux semaines. Une première depuis l'application du nouveau calendrier scolaire.Caroline Désir a affirmé qu'elle travaillait en étroite collaboration avec Bénédicte Linard, responsable de l'accueil extra-scolaire, pour qu'il y ait une offre de stage suffisante et accessible aux parents. "Je vous rappelle néanmoins qu'il n'y a pas plus de jours de congés qu'avant la réforme, ils sont simplement autrement répartis".

Hausse des coûts de l'énergie

Face à la crise énergétique, les écoles ont tiré la sonnette d'alarme. "On a eu un conclave budgétaire il y a quelques semaines, et on a décidé d'aider les secteurs de la FWB en priorité. Une enveloppe de 150 millions d'euros a été dégagée pour faire face à la hausse des coûts. 50 millions seront directement dédiés aux factures d'énergie des écoles. Une autre enveloppe est prévue si le budget initial n'était pas suffisant".

Gratuité scolaire

"Durant le conclave budgéaire, j'ai bénéficé d'un budget de 8 millions d'euros pour pouvoir continuer à amener progressivement la gratuité dans l'enseignement. Tout le maternel est couvert depuis 2021, on ne peut donc plus demander aux parents des forfaits en début d'année ou de l'argent pour les manuels scolaires. On a également plafonné les prix pour les sorties scolaires ainsi que les voyages de classe. Dès l'année prochaine, on poursuivra cette sratégie pour la 1ère et 2ème primaires."