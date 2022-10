Les cours ouverts, un premier pas dans le supérieur : "J’étais moins stressée lors de la rentrée"

Quel est l’intérêt de ces "cours ouverts"? Y participer est-il vraiment utile ? "La Libre Étudiant" a interrogé des étudiantes et étudiants qui y ont assisté par le passé pour avoir leur avis. Témoignages.

Durant les vacances de Toussaint ou de Carnaval, les hautes écoles et universités organisent généralement des cours ouverts à destination des futurs étudiants. Les rhétos peuvent donc assister à des cours du supérieur, le plus souvent après s'être inscrits à l'événement, afin de s’imprégner de l’ambiance. Si certains jeunes encore en secondaire n’ont pas envie de passer une partie de leurs vacances en classe, l’expérience est tout de même utile.

Découvrir un nouveau monde

"Les cours ouverts m’ont permis de visualiser les cours généraux de première année, j’avais donc une première idée de ce qui m’attendait", se souvient Pauline. "Les cours m’ont paru un peu difficiles", ajoute Thibaut. "Je ne me comprenais pas forcément tout, mais ça m’a permis de faire un choix entre les deux orientations qui me faisaient envie. Je me suis basé sur le feeling que j’ai ressenti à ce moment-là." Expérimenter l’ambiance du supérieur est en effet une des clés permettant de savoir quoi faire après sa rhéto.

Poser des questions aux étudiants qui suivent déjà ce cursus permet aussi de s’en faire une bonne idée. Précisons toutefois qu’il est vivement conseillé aux jeunes qui doutent de profiter des cours ouverts pour se rendre dans un centre d’orientation afin de se décider.

Lors de ces journées réservées aux élèves du secondaire, les établissements du supérieur organisent souvent des visites de campus. De quoi rassurer les futurs arrivants. "Je voulais me familiariser avec les lieux car je ne connaissais pas du tout Louvain-la-Neuve", poursuit Pauline. "Mon père m’a accompagnée pour les visites et m’a aidée à trouver les auditoires." Les cours ouverts ne sont toutefois pas la seule occasion de découvrir les campus puisque des visites guidées sont également organisées lors des semaines d’accueil à la rentrée.

Se rassurer

"C’était assez impressionnant de se retrouver dans un auditoire pour la première fois", reconnaît Marc. "Je me suis un peu demandé ce que je faisais là. Mais on s’y habitue." Pour des élèves de secondaire, assister pour la première fois à un cours dans le supérieur peut en effet être très surprenant tant ces deux mondes diffèrent.

Lire aussi : Les principales différences entre le secondaire et le supérieur

"Je dirais que les cours ouverts m’ont permis de diminuer un peu la pression lors de la rentrée", conclut Pauline. "Je savais déjà me repérer sur le campus, et j’avais une idée de la façon dont se donnaient les cours. En plus, ça m’a permis de mettre un visage sur quelques futurs profs." Elle tient toutefois à prévenir les futurs étudiants que cela ne les empêchera pas de se sentir un peu perdus au début de leur nouvelle aventure. "J’étais paumée mais c’est tout à fait normal", dit-elle. Toutes les premières années sont dans ce cas. Pour éviter de te sentir seul, tu peux d’ailleurs relire nos conseils pour se faire des amis dès les premiers jours.