Les universités apportent leur soutien à la population iranienne

Les recteurs des six institutions expriment leur ferme soutien à "toutes les femmes iraniennes et tous les hommes iraniens qui défendent pacifiquement leurs droits".

Les six universités que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles ont apporté mercredi leur soutien au personnel académique et aux étudiants iraniens, ainsi qu'à l'ensemble de la population, qui ont manifesté après le décès de la jeune Mahsa Amini, morte après son arrestation par la police de mœurs iranienne pour non-port du code vestimentaire imposé aux femmes.

Dans un communiqué commun mercredi, les recteurs des six institutions expriment leur ferme soutien à "toutes les femmes iraniennes et tous les hommes iraniens qui défendent pacifiquement leurs droits".

Ceux-ci appellent dans la foulée les autorités belges et européennes à "exhorter les autorités iraniennes à respecter ces droits, à engager un dialogue constructif avec les manifestants et à accorder aux universités la marge de manœuvre dont elles ont besoin pour exercer pleinement leur rôle de centres de réflexion critique".

Les six universités annoncent vouloir organiser des initiatives pour sensibiliser l'opinion publique "jusqu'à ce que cessent les actions violentes contre les étudiants, professeurs et autres citoyens iraniens, et que s'installe un dialogue pluriel, constructif et démocratique".