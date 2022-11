L'UCLouvain a finalisé 29% des actions de son plan de transition

L'UCLouvain publie, à l'occasion de sa "Journée Transition" organisée sur tous les campus mardi, un rapport faisant le point sur l'avancée de 91 actions composant son plan de transition adopté il y a deux ans. Ce plan doit permettre à l'UCLouvain de relever les défis des 17 objectifs de développement durable prévus par les Nations Unies, et un de ses buts est de rendre l'institution neutre en carbone en 2035. Il apparait dans ce rapport que 29% des actions prévues ont été finalisées, et que 47% sont en cours. Pour les responsables, les indicateurs sont "encourageants".

La transition telle que l'envisage l'UCLouvain s'articule sur trois axes: l'enseignement de la durabilité, le soutien aux démarches de recherches pour mieux comprendre les leviers de la transition, et l'évolution des campus en fonction des défis de la durabilité. Par rapport à la situation de 2017, le bilan carbone de l'UCLouvain a diminué de 11%, notamment avec la diminution de l'usage de la voiture: les déplacements domicile-travail à vélo (200.000 km au total en 2021) ont ainsi triplé en 10 ans, et le recours au télétravail a augmenté. Les consommations énergétiques diminuent également, grâce à d'importantes rénovations.

La quantité de déchets produits par les employés de l'UCLouvain a diminué de 19% de 2017 à 2021, et 34% de ceux qui sont produits sont recyclés. Le rapport mentionne aussi que 38% des plats vendus dans les restos universitaires de l'UCLouvain sont végétariens, et 80% des produits sont originaires de Belgique. En ce qui concerne les espaces verts urbains des campus, 58% sont gérés de manière favorables à la diversité alors que cette proportion était de 33% en 2017. Près de 150 cours sont dédiés ou traitent des objectifs de développement durable, et un mooc d'introduction aux enjeux de la transition et du développement durable peut être intégré dans tous les programmes de formation. Dix programmes de bachelier en transition sont proposés et 10% des thèses soutenues en 2021 étaient orientées développement durable, contre 5,7% en 2015.

Lors de cette journée de la transition sur les campus de l'UCLouvain, des arbres seront plantés dans le bois de Lauzelle et des animations diverses sont prévues à Louvain-la-Neuve, des plantations de petits fruitiers et des ateliers de cuisine durable sont programmées sur le campus de Woluwé. À la FUCaM Mons sera également lancé un éco-pâturage et une charge Zéro Déchets sera signée par différents établissements d'enseignement supérieur. La journée se clôturera par une grande conférence à Louvain-la-Neuve réunissant des étudiants et des professeurs sur le thème "Demain la Terre: repenser nos récits et possibles".