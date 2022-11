Deux universités belges dans le top 200 d'un prestigieux classement

La KU Leuven et l'université de Gand sont reprises au classement 2022 du Times Higher Education World Reputation des "universités les plus prestigieuses jugées par les universitaires", dévoilé mercredi.

L'institution louvaniste se retrouve dans une fourchette comprise entre la 51e et la 60e place et sa consoeur gantoise entre la 101e et la 125e. En haut du tableau, les américaines Harvard (pour la 12e année consécutive) et le Massachusetts Institute of Technology conservent leurs places respectives de numéro un et numéro deux, tandis que Stanford pousse la Britannique Oxford à la 4e place pour prendre la 3e position.

Pour la première fois, deux institutions asiatiques sont reprises dans le top 10. L'université chinoise de Tsinghua se classe 9e et celle de Tokyo (Japon) 10e. La Chine classe, par ailleurs, neuf universités dans le top 100.