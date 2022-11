Une école réclame 40€ de frais de chauffage aux parents d'élèves: "Illégal et inacceptable", dénonce la Ligue des familles

"Une pratique inacceptable et complètement illégale": La Ligue des familles a dénoncé jeudi les frais de chauffage que certaines écoles réclament aux parents vu la hausse des prix énergétiques. L'association dit avoir reçu ces derniers jours des appels de parents auxquels les écoles facturaient des frais d'énergie pour chauffer les classes. RTL Info a notamment rapporté le cas d'une école d'Arlon, qui vient de facturer aux parents d'élèves 40 euros (pour l'année scolaire entière) de "participation aux frais d'énergie" de l'établissement.

"En pleine crise énergétique, la situation des écoles est difficile mais les familles font également face à des factures qui explosent", insiste jeudi la Ligue des familles dans un communiqué.

Celle-ci presse en conséquence le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à rappeler aux écoles les règles de gratuité scolaire en vigueur, à s'assurer via l'inspection gratuité qu'elles sont respectées, et si nécessaire à mieux soutenir les écoles face à cette hausse des coûts.

"Nous comprenons que la situation soit difficile aussi pour les écoles", indique Christophe Cocu, directeur général de la Ligue. "Mais pour les parents, c'est la double peine : leurs propres factures d'énergie explosent, et certains devraient en plus payer celles des écoles ! La Fédération Wallonie-Bruxelles a prévu des budgets supplémentaires pour aider les établissements à faire face à la hausse des coûts. S'ils ne sont pas suffisants, le dispositif doit être revu. Mais en aucun cas il n'est acceptable de refacturer les frais de chauffage ou d'électricité des écoles aux parents", selon lui.

Le phénomène sera aussi présent dans les crèches, selon la Ligue, qui fait état de témoignages de parents qui ont vu le tarif de leur crèche augmenter parfois de plus de 30% pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie.

"Une fois que leur enfant fréquente une crèche, il est très difficile pour les parents d'en changer. Ils sont donc contraints de payer chaque mois des sommes bien plus élevées que ce qu'ils avaient prévu au départ. La Ligue des familles appelle à un cadre légal plus strict en la matière, de sorte que les crèches qui n'appliquent pas la grille tarifaire de l'ONE ne puissent plus, en cours de contrat, hausser leurs tarifs au-delà de l'indexation", conclut Christophe Cocu.

Caroline Désir réagit: "Ces procédés sont illégaux"

"Le décret gratuité détermine précisément les frais qui peuvent être demandés aux écoles et, bien entendu, les frais liés à l'énergie n'en font pas partie", a commenté la ministre Caroline Désir après les accusations portées par la Ligue des familles. Réclamer des frais de chauffage aux parents est "un procédé illégal".

"Les écoles reçoivent des subventions pour leur frais de fonctionnement, dont l'énergie. le gouvernement vient en outre de débloquer des moyens supplémentaires pour soutenir les écoles face à la hausse des coûts de l'énergie", ajoute Mme Désir.

Selon elle, ces moyens budgétaires complémentaires seront mis à disposition des écoles dans les prochaines semaines.

La ministre ajoute qu'elle demandera à son administration de prendre contact avec les écoles concernées pour leur rappeler les obligations décrétales.

De son côté, le ministre du Budget de la FWB, Frédéric Daerden (PS), rappelle que le gouvernement a décidé lors de son dernier conclave de mobiliser quelque 150 millions d'euros pour aider tous les secteurs dépendant de la FWB à faire face à la hausse des coûts de l'énergie cet hiver.

Sur ces 150 millions d'euros, quelque 80 millions devraient spécifiquement bénéficier aux écoles via différents mécanismes, selon M. Daerden.