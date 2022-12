Les enseignants rediront leur ras-le-bol ce jeudi

Les enseignants et autres membres du personnel des écoles ont déjà manifesté à quatre reprises, cette année, à l’appel du front commun syndical. À Bruxelles en février, à Mons en mars, à Liège en mai et, plus récemment,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous