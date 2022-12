De nouvelles destinations et des bourses plus élevées : du changement pour les mobilités étudiantes en FWB

Concrètement, ce programme, qui permet aux étudiants francophones de l’enseignement supérieur et jeunes diplômés de partir étudier temporairement à l’étranger (dans l’UE ou en dehors) ou d’y effectuer un stage, va être renforcé de deux manières.

Premièrement, de nouvelles possibilités de mobilités vont être mises en place, ce qui permettra à un nombre plus important d’étudiants d’en bénéficier. Les mobilités de courte durée ou les stages pour les jeunes diplômés pourront désormais être soutenus par le Fonds.

Des bourses plus importantes

Ensuite, le Fonds FAME va être revalorisé budgétairement parlant. C’est-à-dire que les bourses octroyées aux bénéficiaires vont augmenter. Jusqu’à maintenant, ces bourses étaient moins élevées que celles accordées via le programme Erasmus. Le montant des bourses FAME atteindra désormais entre 600 et 950 euros par mois de déplacement, alors que le budget était de 250 à 400 euros avant l’approbation du projet de Décret.

”Un séjour de courte ou de longue durée à l’étranger constitue pour nos étudiants une expérience aussi enrichissante et utile pour l’insertion socioprofessionnelle, qu’inoubliable. L’élargissement des possibilités de mobilités et l’augmentation budgétaire du Fonds FAME permettront à un plus grand nombre de jeunes de partir étudier ou de faire un stage dans et en dehors de l’Union européenne”, s’est félicitée Valérie Glatigny.

Alors que le Covid avait fait chuter les demandes de mobilité Erasmus et FAME, la ministre a affirmé que cette année était marquée par “une véritable relance des demandes” de la part des étudiants et jeunes diplômés.