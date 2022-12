Le gouvernement flamand a fixé ses quotas de départ de médecins et de dentistes, annoncent vendredi le ministre de l'Enseignement Ben Weyts et sa collègue de la Santé publique Hilde Crevits. Lors de la prochaine année académique en Flandre, 1.424 étudiants pourront commencer les cours de médecine et 218 les études de médecine dentaire.