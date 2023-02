Camouflet pour Glatigny : son non au master de médecine pour l'UMons recalé par le gouvernement de FWB

Dès la sortie de la ministre dans la presse, plusieurs voix s'étaient élevées au sein du PS et d'Ecolo pour dénoncer une décision jugée non-concertée. Ces commentaires laissaient logiquement présager quelques difficultés pour Mme Glatigny ce jeudi en réunion du gouvernement où son texte passait en première lecture. N'organisant actuellement que le cycle de bachelier en médecine, l'UMons souhaitait pouvoir organiser également à l'avenir le cycle de master dans cette filière, en plus donc de l'ULB, l'UCLouvain et l'ULiège.

L'UNamur, elle aussi dotée du seul bachelier en médecine, demandait, elle, à pouvoir organiser le master de médecine générale.

La ministre Glatigny s'oppose toutefois à ces deux demandes de nouvelles "habilitations". Pour elle, l'ouverture de ces deux nouveaux master en médecine ne peut se justifier alors que le nombre de médecins est contingenté chez nous.

Elle redoute aussi l'augmentation des coûts que généreraient ces deux nouvelles habilitations. La situation budgétaire de la FWB est en effet très dégradée. De plus, l'enseignement supérieur fonctionne dans une enveloppe fermée, l'argent donné aux uns devant bien souvent être pris à d'autres.

Courroucé, le recteur de l'UMons, Philippe Dubois, avait qualifié la décision de Mme Glatigny de "coup de poignard dans le dos des Hainuyers", alors que la région souffre d'une pénurie de médecins, avait-il dénoncé.

Le président du PS, Paul Magnette, y est aussi allé de son commentaire, piquant discrètement au passage son homologue montois Georges-Louis Bouchez.

"Le MR ne peut pas stigmatiser et dénigrer le Hainaut dès qu'il le peut et en même temps, utiliser tous ses leviers politiques pour freiner son essor en bloquant son développement universitaire", lâchait ainsi le Carolo en début de semaine sur Twitter.

Ces tensions au sein du gouvernement de la FWB autour du projet de master en médecine de l'UMons interviennent après des mois de bras de fer autour de la désignation compliquée du successeur de Bernard De Vos comme nouveau délégué général aux droits de l'enfant (DGDE).