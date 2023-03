Pierre Jadoul (Université Saint-Louis) : “Il y a un vice structurel dans le financement de l’enseignement supérieur”

Masters en médecine : le MR et la ministre Glatigny de plus en plus isolés

Le MR et sa ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, sont apparus isolés mercredi lors du débat thématique sur les "habilitations" en médecine lors de la séance plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).