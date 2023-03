Hannah Arendt, Rosa Luxembourg,Joanne Simpson... L'UCLouvain lance la féminisation des noms de ses bâtiments sur ses six campus

En septembre 2022, l'UCLouvain avait mis sur pied un groupe d'action composé de neuf membres comprenant des étudiants pour mettre en oeuvre la féminisation de la dénomination des espaces universitaires, et la démarche a également inclus les utilisateurs des bâtiments concernés. L'université a voulu prendre le temps de la réflexion pour instaurer cette féminisation et une charte a fixé des balises pour le choix des noms. Les critères appliqués comprennent notamment l'idée que les femmes retenues doivent incarner la pluralité et l'inclusion, ainsi qu'être des sources d'inspiration pour les étudiants, le personnel, les habitants et les touristes qui traversent les campus.

Concrètement, sur le campus de l'UCLouvain à Louvain-la-Neuve, on trouvera désormais un learning center Andrée de Jongh et un autre baptisé Christine de Pizan, un data center Frances Elisabeth Allen, un bâtiment Alice Guy et des locaux d'animation étudiante qui s'appelleront Hannah Arendt, Rosa Luxembourg et Joanne Simpson. À Woluwé, le learning center Hypocrate devient Isala Van Diest. On trouvera aussi sur le campus de Mons un bâtiment Michaelina Wautier, à Saint-Gilles un auditoire Jeanne Van Celst, et à Tournai un hall Simone Guillissen-Hoa.

"Les objectifs sont de visibiliser les femmes ayant marqué la société et, par de-là, reconnaitre leurs contributions exceptionnelles. Et diversifier les modèles d'inspiration pour les générations actuelles et futures. La démarche se veut également didactique, avec des panneaux explicatifs sur les parcours de ces femmes", indiquent les responsables.