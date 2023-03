Contre les fake news, un nouvel outil pédagogique pour réfléchir à l’usage des médias

”L’idée était de créer un jeu de rôle afin d’aborder la critique de l’information le plus facilement possible”, explicite Laurent Debry, chargé de projets pour l’ASBL spécialisée dans l’éducation aux médias. “L’autre grande idée était de redorer le blason du journalisme.”

Pendant la partie, les participants sont amenés à faire des choix entre différentes sources (un extrait de presse, un porte-parole, un tweet, etc.), par groupe, avant de rédiger leur propre article.

Un projet subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Valérie Glatigny (MR), ministre de la Jeunesse, était présente lors de la formation. “Je suis vraiment ravie que la Fédération Wallonie-Bruxelles ait pu subventionner ce jeu car il incite à trouver les sources les plus fiables. Il oblige aussi les jeunes à se mettre dans la peau d’un journaliste et à comprendre le contexte qui amène à la rédaction d’un article.” Elle se dit également “ravie” que l’outil ait vu le jour dans le contexte post-crise sanitaire du Covid-19, notamment à cause du flux de fake news partagé sur les réseaux sociaux.

”C’est pas sourcé” a beaucoup plu aux participants de la formation, si l’on se fie aux remarques constructives lancées pendant la partie de jeu et aux sourires sur les visages. Les retours seraient toujours très positifs, aux dires de Laurent Debry. “Les encadrants d’Infor Jeunes ont déjà été formés. Aujourd’hui, nous formions ceux de la CIDJ. Les suivants seront ceux du SIEP.” En plus d’organiser des formations destinées aux encadrants de jeunesse, l’équipe Action médias jeunes propose des animations dans les écoles. Le jeu est accessible gratuitement sur le site de l’ASBL.