Des élèves belges agressés par une bande de 20 jeunes à Londres : “Ils étaient sous le choc”

”Vers 17h, nous avons laissé les élèves aller se chercher à manger”, a raconté la directrice du premier degré de l’école flamande, “Et 20 minutes plus tard, l’un d’eux a appelé pour dire qu’il avait été agressé par un groupe de jeunes. Nous avons alors rappelé tous les élèves, et cinq autres ont également dit avoir été harcelés et volés”.

Les jeunes voyous ont volé de l’argent aux élèves, mais aussi leur sac et leurs chaussures. Certains ont aussi reçu des coups. Ils étaient sous le choc, a encore témoigné la directrice : “Ils ont été très impressionnés par l’incident, mais heureusement personne n’a été blessé”. La police a été prévenue, et a signalé qu’elle avait reçu d’autres plaintes concernant cette bande d’agresseurs.