Chacun à son rythme

Chacun peut donc avancer à son rythme, en validant progressivement toutes les parties de matière qui le mèneront au titre visé. C’est l’idéal pour cumuler une formation et un emploi, en quête de spécialisation ou de reconversion. D’autant que les cours se donnent le soir ou par demi-journées.

Les établissements qui dispensent ces formations couvrent tous les niveaux d’études, du CEB (fin de primaire) au master (supérieur de type long), en passant par le CESS (secondaire supérieur), les brevets d’enseignement supérieur et les bacheliers (supérieur de type court).

Cours ouverts

Le savoir-faire de l’enseignement de promotion sociale sera mis à l’honneur, la semaine prochaine, à l’occasion de la "Promsoc week". Du 17 au 22 avril, de nombreux opérateurs ouvrent les portes de leurs cours. Une occasion unique de les découvrir, de les tester et d’échanger avec les étudiants et les formateurs..

C’est le cas par exemple à l’École de promotion sociale de Châtelet. Au programme : couture, langues, cuisine, bien-être, informatique, bureautique ou encore gestion.

Ateliers et démonstrations

Promsoc Bruxelles préfère miser sur l’information, avec des ateliers autour de thèmes tels que les métiers en pénurie, et des démonstrations de diverses disciplines (horeca, atelier froid, brocante, esthétique, art floral, photo, etc.) Ses établissements feront portes ouvertes du 17 au 27.

Journée d’information

Autre scénario, encore : les établissements de promotion sociale des bassins verviétois (Ipeps Verviers) et namurois proposent une journée d’information ("Promsoc Day"), le mercredi 19 avril. Dans un lieu central, il sera alors possible de rencontrer tous les acteurs de la branche, de découvrir les formations proposées et poser toutes les questions.

On le voit, les activités varient d’un établissement à l’autre ainsi que les dates et heures de leur programmation. Tous les détails sont facilement accessibles en quelques clics sur Internet.

Attention, mieux vaut prendre les devants car une inscription est parfois obligatoire et le nombre de places disponibles peut être limité.