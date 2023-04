En 2025-2026, un peu plus de congés communs que prévu dans les écoles francophones et flamandes

Concrètement, outre les vacances de Noël et une grande partie des grandes vacances, les élèves de l’enseignement francophone et leurs homologues des écoles flamandes auront une semaine de congé commune à la Toussaint et au Carnaval.

Concernant l’année suivante (2025-2026), plusieurs observateurs avaient remarqué que les projections ne prévoyaient plus aucune date de vacances commune entre Noël et l’été.

Le gouvernement a donc prévu de faire jouer encore le mécanisme d’ajustement cette année-là. Comme projeté, il y aura une semaine commune à la Toussaint. Et contrairement au premier projet, il devrait y en avoir une aussi au Carnaval.

Pour le reste, Noël reste complètement aligné entre les deux Communautés et Pâques complètement dissocié.

À confirmer officiellement l’année prochaine, puisque le gouvernement valide le calendrier deux ans à l’avance.