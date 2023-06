Dégradation, intimidations, moqueries, harcèlement: “Trop d’élèves se sentent en insécurité dans les toilettes à l’école”

Se rendre aux toilettes sans stress et dans des conditions de confort minimales est une évidence pour la plupart d'entre nous mais un luxe pour beaucoup d'élèves francophones. Selon l'UFAPEC (Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique), ils sont nombreux à se sentir en insécurité quand ils doivent utiliser les toilettes de leur école. "Les élèves s'y défoulent en jouant, en détournant les objets et en dégradant les lieux : boulettes de papier dans la cuvette, portes abîmées qui ne ferment pas, graffitis, robinets laissés ouverts ou défectueux, eau et savon au sol qui devient glissant, chasses d'eau sabotées… On y retrouve aussi intimidations, moqueries, racket, harcèlement, espionnage, etc.".