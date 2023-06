Ces deux élèves terminent leur rhéto sans avoir leur diplôme de 4e année : "Personne n'avait connaissance de la gravité de la situation"

”En 2020-2021, je suis parti vivre à Bordeaux, où j’ai poursuivi mon cursus scolaire en réalisant une seconde professionnelle en vente, soit l’équivalent d’une quatrième technique de qualification en vente”, explique Léandre Adamo. “En 2021-2022, je suis revenu en Belgique et j’ai poursuivi ma scolarité.” À l’époque, le jeune homme, ses parents et son amie, qui se retrouve dans la situation identique, ignorent tout du système d’équivalence.

À lire aussi

Un échec au jury central

”Je m’en suis remis à l’orientation suggérée par mon établissement scolaire actuel, l’APJA, lors de mon inscription. J’ai ainsi entrepris une cinquième technique de qualification en secrétariat. Ce n’est qu’en novembre, après avoir réussi presque tous mes EAC (Ensemble articulé de compétences, NdlR), que j’ai appris que j’étais tenu de présenter au jury central les examens de quatrième technique de qualification (CE2D) en vue de l’obtention de l’équivalence qui régulariserait ma situation. J’ai malheureusement appris mon échec en juin 2022.”

En toute logique, Léandre et Justyne n’auraient pas dû accéder à l’année supérieure. Ils expliquent cependant qu’à la suite d’une délibération du conseil de classe, ils ont tous deux été admis en sixième année. Année durant laquelle ils auraient une nouvelle fois dû présenter les examens au jury central. “J’ai involontairement laissé passer la période d’inscription parce que j’étais concentré sur mes EAC. Se faisant, j’ai scellé l’occasion de régulariser ma situation administrative”, reconnaît l’étudiant.

”J’en ai immédiatement informé ma direction, qui n’a à aucun moment estimé la situation compromettante. Mais il y a quelques jours, j’apprenais par le directeur que je n’étais pas admissible aux examens de fin d’année. Ni les éducateurs, ni mes professeurs n’avaient connaissance de la gravité de ma situation. À tour de rôle, ils m’ont exprimé leur plus totale incompréhension tant ils reconnaissent mes efforts en termes d’assiduité, d’étude et d’implication, tant dans les cours que lors de mes stages, réussis haut la main.”

À lire aussi

Une interpellation de la ministre Désir

Aujourd’hui, les deux amis se sentent démunis. Justyne espérait entreprendre, dès septembre, des études pour devenir comptable, Léandre professeur de français. “Considérés comme élèves libres, nos objectifs ne sont plus atteignables. Notre seule possibilité serait de refaire une quatrième, une cinquième et une sixième année. Nous décrocherions alors notre CESS à 23 ans et ne pourrions, dans le meilleur des cas, exercer notre métier qu’à l’âge de 26 ans.”

Si les étudiants reconnaissent leur faute en ne s’étant pas réinscrits en temps et heure aux examens du jury central, ils regrettent d’avoir “fait confiance à leur école, qui leur a permis de continuer leur scolarité sans jamais pointer du doigt l’éventuel scénario catastrophe vécu en ce moment.” Angoissés à l’idée de devoir reculer dans leur cursus scolaire, Léandre et Justyne se sont adressés à la ministre de l’éducation, Carole Désir, espérant peut-être obtenir de sa part une faveur.

Du côté de l’APJA, on confirme que le fait d’avoir échoué aux examens du jury central et de ne pas les avoir représentés constitue un problème. “Le système actuel permet de passer certaines années en traînant des casseroles”, déplore Patrice Lhoir au nom de la province de Hainaut. “Les choses étaient pourtant très claires dès le départ. Ils avaient le choix : recommencer d’emblée une quatrième année ou débuter une cinquième année, avec le risque d’échouer entre-temps les examens au jury central et de “retomber” en quatrième.”

Les examens seront présentés

L’APJA ne s’estime en tout cas pas responsable de la situation des deux étudiants mais confirme que des solutions sont recherchées et des contacts en cours avec la ministre de l’éducation. Selon nos informations, c’est bien du côté du cabinet de la ministre qu’une solution est à rechercher, puisque ce dernier a d’ores et déjà insisté auprès de l’établissement scolaire montois pour que les deux étudiants puissent présenter leurs examens de fin d’année “normalement.” Par ailleurs, le cabinet nous confirme que “pour autant que le Conseil de classe de fin de rhétorique reconnaisse l’acquisition de l’ensemble des compétences terminales en octroyant une attestation de réussite, l’étudiant pourra recouvrer sa qualité d’élève régulier. En effet, il aura démontré sa maîtrise des compétences sur l’ensemble du dernier degré.”

Ne reste désormais plus qu’aux deux amis à réussir leurs examens avant de prendre le chemin de l’université et mettre derrière eux ces couacs administratifs.