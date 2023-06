”Le CEB est devenu un vrai business, c’est une catastrophe”

”Le CEB est devenu un vrai business pour les maisons d’éditions. Chaque année, on reçoit un peu plus de publicités pour des stages ou des manuels. Des sociétés n’hésitent pas à proposer des stages d’une semaine à Pâques pour driller les élèves. C’est une catastrophe”, dénonce Dominique Paquot, directeur de l’école primaire Singelein.

”Dès le mois d’avril, les familles sont bombardées avec le CEB et le marché s’en est emparé. On parle même de blocus en sixième primaire ! C’est totalement exagéré. Normalement, les enfants ont été préparés correctement à l’école. Si les instituteurs et institutrices ont fait leur travail, il n’y a pas de souci, ils réussiront les épreuves mais les parents sont inquiets et se laissent tenter par ce genre d’offres”, complète Bernard Hubien, porte-parole de l’UFAPEC (Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique).

Nicolas Maron, directeur de l’Ecole Ouverte (Bruxelles), estime que ces offres sont inutiles et font même du tort à l’image des enseignants.

”Il n’y a rien à revoir normalement pour passer le CEB. Ce n’est pas comme en secondaire où on doit pouvoir restituer tout une série de choses. Pour moi, les stages et cours de préparation au CEB sont tout à fait inutiles. Ce n’est pas en une semaine de stage qu’on va rattraper tout ce qui devrait être acquis en presque dix ans de scolarité. En plus, la multiplication des offres pour des cours privés destinés à préparer les évaluations externes contribue à propager l’idée selon laquelle l’école ne fait pas bien son job. Personnellement, je suis très dubitatif.”, explique-t-il