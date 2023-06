"Un mail le samedi ? Inadmissible" : les professeurs, submergés de mails, demandent à pouvoir déconnecter

À lire aussi

Dans la première d'entre elles, ce sont surtout les mails des collègues qui prennent de la place et dans la seconde, ceux des parents et des élèves.

"Dans l'une de mes écoles, on n'a pas d'autre choix que de d'utiliser les mails pour communiquer entre collègues car il y a beaucoup de travail collaboratif et nos horaires font qu'on ne se croise pas forcément à l'école. C'est devenu un outil indispensable mais qui est à l'origine de dérives. A ces échanges s'ajoutent aussi les dizaines de notifications liées à des conversations Whatsapp entre profs qu'on ose pas vraiment mettre en sourdine de peur de passer à côté d'une information importante et les questions des élèves et des parents qui passent par plusieurs plateformes", énumère-t-il.

Déconnexion des enseignants : un décret validé en première lecture

Selon le président de la CGSP-Enseignement, Joseph Thonon, un décret comprenant entre autres question du droit à la déconnexion a été validé par le gouvernement en première lecture et celui-ci se trouve désormais entre les mains des commissions paritaires.



“C’est une thématique qui soulève beaucoup de questions pratiques : quand un prof doit-il relever ses mails ? Dans quel délai doit-il répondre ? Un pouvoir organisateur peut-il envoyer un mail aux enseignants le week-end ? Pour les syndicats, c’est inadmissible cas car si vous voyez que vous avez reçu un mail de votre direction un samedi, même si on ne vous demande pas de l’ouvrir pendant le week-end, vous allez ressentir du stress et vous vous sentirez obligé de le lire. Si une direction veut travailler le samedi et envoyer des mails à ces équipes ce jour-là, il suffit qu'elle programme le mail pour qu'il arrive le lundi”, estime-t-il.

Du côté du SEGEC (Secrétariat général de l'enseignement catholique), on confirme que des négociations sont en cours. "C'est en négociation au sein des commissions paritaires pour inscrire le droit à la déconnexion dans le droit du travail. L'objectif est d'encadrer la connexion et la déconnexion des profs pour limiter les risques psychosociaux tout en assurant une bonne communication interne", indique Arnaud Michel, porte-parole du réseau catholique.