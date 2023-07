Le CE1D sous le feu des critiques: "On aurait dit un examen de primaire"

“On a des élèves qui ont 30% en français pendant l’année et réussissent leur épreuve avec 65% ou 70%. Quant au niveau du CE1D en néerlandais, on aurait dit un examen de primaire. En sortant, les élèves disaient “tout ça pour ça!”, affirme un autre. “Les examens n’ont pas pour vocation de faire échouer les élèves mais de voir s’ils ont acquis certaines compétences. On ne rend pas service aux élèves en leur montrant que quoi qu’il advienne, ils réussiront à coup sûr”, déplore un troisième.

À lire aussi

Cette impression de facilité semble concerner beaucoup de professeurs. “Beaucoup d’enseignants ont l’impression que le niveau du CE1D était effectivement plus bas cette année. Les affiliés nous disent qu’il y a eu un nivellement par le bas dans les questions mais il faut prendre ce ressenti avec des pincettes car ce n’est pas facile à objectiver”, indique Elisabete Pessoa, secrétaire générale du syndicat Appel.

Pour Iris Vienne, directrice de la direction des standards éducatifs et des évaluations de la Communauté française, les épreuves du CE1D, les personnes qui rédigent les épreuves veillent pourtant à conserver un niveau similaire d’année en année. “Les épreuves sont élaborées par un groupe de travail composé d’enseignants, d’inspecteurs etc. sur base des référentiels. Les membres du groupe de travail veillent à garantir un niveau le plus stable possible d’année en année.", explique-t-elle.