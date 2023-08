Pour Florine, l’idée a germé pendant les confinements. “Enfermée, j’étais beaucoup sur les réseaux sociaux et j’ai vu tout un tas de témoignages de jeunes partis étudier à l’étranger, confie-t-elle. Cela m’a fait envie.” A 16 ans, elle s’apprête à s’envoler pour la Caroline du Nord (États-Unis) pour y suivre toute sa cinquième année secondaire.

Comme Florine, pas moins de 620 jeunes Belges partent cet été pour faire leur rentrée scolaire à l’étranger dans le cadre du Wep (World Education Program), dont un gros groupe ce mercredi, au départ de Zaventem, et plusieurs autres la semaine prochaine. C’est un peu moins que l’année dernière qui avait été exceptionnelle avec 686 élèves en immersion, mais c’est clairement plus qu’en 2019. “Après deux années de pandémie, les élèves étaient impatients de concrétiser enfin leur projet”, commente Adrien Buntinx, le directeur de communication du Wep.

Certains feront une deuxième rhéto mais tous n’ont pas attendu d’être diplômés. Cette année, ils sont d’ailleurs 240 à franchir le pas avant la sixième. Et plus de cinquante d’entre eux ont à peine 14 ou 15 ans…

À lire aussi

Environ 13 000 euros

Comment expliquer cet engouement ? “Le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup, constate encore le porte-parole. En outre, comme le programme existe depuis 35 ans, on a aussi des parents qui ont vécu l’expérience et souhaitent l’offrir à leurs enfants. Ils la considèrent comme un investissement pour leur avenir, pas seulement en matière de langues étrangères, mais aussi pour développer un tas d’autres compétences.” Le budget varie en fonction de la destination et de la durée du voyage (semestre ou année scolaire). “À titre d’exemple, une année aux États-Unis coûte environ 13 000 euros, ce qui comprend pratiquement tout.”

Les jeunes sont accueillis dans une famille d’accueil. À leur retour, ils valideront les mois d’études passés à l’étranger dans leur cursus belge. Chaque aventure fait d’ailleurs l’objet d’une sorte de contrat avec l’école belge qui donne son feu vert (ou pas) et en fixe les conditions de reconnaissance (comme réaliser tel ou tel travail, étudier la matière à distance, suivre certains cours, repasser quelques examens, …) “Le directeur m’a tout de suite dit oui, témoigne encore Florine. À condition de prendre les cours d’anglais, sciences et histoire, mon année effectuée là-bas sera validée ici.” C’est aussi le cas d’une de ses copines de classe qui, elle, a choisi le Canada.

À lire aussi

”L’anglais ? Ça devrait aller.”

La jeune fille n’a pas l’air stressée. “J’ai eu de nombreux contacts avec la famille qui va m’accueillir. Il y a une fille âgée d’un an de plus que moi. L’anglais ? Ça devrait aller, je suis en immersion. Et je suis très motivée ! Dans l’école où je vais, il y a un tas d’activités. Je vais peut-être opter pour le tennis…” Bien décidée à en profiter à fond, elle ne tire pas de plan sur la comète. “Dans un an, je reviendrai faire ma rhéto en Belgique mais, après, je ne sais pas du tout… J’aimerais bien être sage-femme.”

On le comprend facilement, c’est un projet qui se prépare longtemps à l’avance. Les jeunes qui franchiront le pas en 2024-2025 sont en train de boucler le leur.

-> Avec son programme Expedis, la Fédération Wallonie-Bruxelles offre à ses élèves la possibilité de fréquenter un établissement scolaire d’une autre communauté linguistique belge ou d’un autre pays durant une période d'un mois à une année scolaire entière. Les opérateurs agréés pour accompagner ces projets sont AFS Belgique et YFU Bruxelles-Wallonie. S'y ajoutent 4 opérateurs privés: Wep, TravelPop, Langues vivantes et Information Travel.