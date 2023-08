"L'année scolaire passée, J'avais réussi tant bien que mal à maintenir les tarifs malgré l'inflation mais cette fois, je n'ai pas le choix. Je vais devoir augmenter les prix de 0,50 euros par repas chaud", déplore-t-elle.

"L'année passée, les parents payaient 3,50 euros par repas, ils devront désormais payer 4,00 euros. Heureusement, ça reste encore raisonnable. On travaille avec un prestataire qui propose des prix avantageux mais dans d'autres établissements, la facture risque d'être plus élevée", précise la directrice.

L'école ne se fait pas de bénéfice sur les repas, c'est d'ailleurs interdit. "On ne fait pas de bénéfices sur le dos des enfants. Nous facturons les repas au juste prix".

"Les écoles sont conscientes des difficultés des familles et essayent de proposer le prix le plus juste possible. Le but n'est pas de noyer les parents. Les écoles font preuve de créativité pour offrir les prix les plus avantageux possibles et fournir des repas sains et de qualité.", complète Arnaud Michel, porte-parole du SEGEC (Secrétariat général de l'enseignement catholique).

"La politique de Wallonie-Bruxelles Enseignement décrite dans une circulaire est de pratiquer le coût de revient, c’est-à-dire sans perte ni bénéfice. Les tarifs des repas sont fixés par les établissements. Toute modification doit faire l’objet d’un passage nécessaire en COCOBA (NDLR en concertation avec la direction et les travailleurs), avec une validation du PO qui analyse les demandes au cas par cas. Nous essayons progressivement de tendre vers la gratuité des repas, en essayant de limiter un maximum les hausses de coûts", indique de son côté Géraldine Kamps, porte-parole de WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement).